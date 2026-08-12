В Україні хочуть збільшити стипендії та запровадити можливість здати НМТ вдруге, - Зеленський

Збільшення плати за студентські гуртожитки планується уникнути.

В Україні планується збільшення стипендій для студентів та можливість здати Національний мультипредметний тест вдруге. Про це у своєму виступі на Українському молодіжному форумі "Молодь Діє" сказав президент України Володимир Зеленський.

Він повідомив, що цими днями було проведено кілька важливих зустрічей, щоб напрацювати "засади необхідних змін", і рішення, які "можуть спрацювати вже зараз, поки ще готуються більш стратегічні рівні змін".

"Перше, що можна вже сказати, стосується стипендій і гуртожитків. З 1 вересня будуть збільшені стипендії. Мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена - понад 5 тисяч, особливі спеціальності - понад 7 тисяч гривень", - заявив Зеленський.

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За його словами, фінансування урядом вже передбачене. Водночас президент підкреслив, що збільшення плати за студентські гуртожитки планується уникнути.

Національний мультипредметний тест

Крім того, глава держави зазначив, що цього року, як і раніше, було багато проблем зі складанням НМТ. І зараз його формат такий, що "додає стресу дітям і батькам".

"Варто це виправити… Треба на наступний рік передбачити з більшою повагою умови здачі НМТ. Так, щоб діти здавали НМТ у технічно підготованих укриттях. І щоб це все не залежно від того, коли у росіян злітає МіГ, чи коли є інші безпекові виклики", - сказав Зеленський.

Також, додав він, інтенсивність НМТ потрібно знизити, аби психологічно розвантажити дітей. Президент зауважив:

"І треба подумати про строки, щоб у дітей була можливість здати НМТ без стресу та з можливістю здати вдруге. У розумний строк, якщо вперше не вийшло. І так, щоб встигнути до вступної кампанії".

Призовний вік

Як повідомляв УНІАН, на думку Сергія Гнезділова, військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади, призовний вік потрібно знизити до 21 року, адже "у дітей навіть під час війни має бути якесь дитинство".

Так, каже військовослужбовець, якщо людина вступить до університету, то матиме відстрочку для здобуття першої вищої освіти, а якщо ні, то за рік "військо її з радістю прийме".

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