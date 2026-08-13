У Путіна з'явився потужний, але геть не контрольований союзник, - Newsweek

У війні проти України Росія користується несприятливими для Києва зовнішніми обставинами.

Росія отримала несподіваного союзника у своїй війні проти України – спекотну й посушливу погоду в Європі. Про це пише Newsweek.

Видання зазначає, що після початку повномасштабного вторгнення Росії Дунай став одним із ключових альтернативних маршрутів для українського експорту зерна, коли Чорне море стало небезпечним. Однак цього літа ситуація змінилася: у Румунії через падіння рівня води судноплавство та виробництво електроенергії зазнали серйозних перебоїв.

Водночас Росія посилила атаки на українські порти навколо Одеси. За даними, наведеними у публікації, лише в липні було зафіксовано 35 атак на судна в портах, 22 атаки на кораблі в морі та 67 ударів по портовій інфраструктурі. 9 серпня російські війська також вдарили по мосту біля Маяків, який сполучає Одещину з напрямком на Молдову та Румунію. В Інституті вивчення війни припустили, що метою удару було порушення сухопутного маршруту, який використовується через проблеми з морським експортом.

Відео дня

Раніше Україна вже неодноразово створювала резервні маршрути. Після блокування чорноморських портів зерно почали перевозити залізницею, автотранспортом, баржами та через дунайські порти Ізмаїл і Рені. Проте, як розповідає автор, нинішня ситуація демонструє слабкість такої системи: альтернативні шляхи також залежать від погодних умов і можуть одночасно опинитися під російськими ударами.

Цю проблему, за словами автора публікації, фактично визнають і в Росії. 10 серпня керівник Центру міжнародного агробізнесу та продовольчої безпеки при Російській академії народного господарства Анатолій Тихонов опублікував статтю через державне агентство ТАСС. Він прогнозує зростання попиту Європи на українське зерно, водночас припускаючи скорочення експортних можливостей України. У такій ситуації, пише видання, Росія прагне використати дефіцит продовольства у власних інтересах. "Росія, за його словами, "має скористатися моментом"".

Подібна залежність проявляється і в енергетиці. Російські атаки знищили значну частину українських генеруючих потужностей, через що країна змушена була збільшувати імпорт електроенергії з Європи. Але й європейська енергосистема залежить від водних ресурсів. Угорська АЕС Пакш через низький рівень Дунаю була змушена суттєво скоротити потужність, а Румунія зіткнулася з аналогічною проблемою на АЕС "Чернаводе". 11 серпня оператор Nuclearelectrica попередив, що країна може бути змушена зупинити останній працюючий реактор.

По суха також провокує пожежі та проблеми з водою в самій Україні. У 2024 році в країні згоріло близько 965 тисяч гектарів – більш ніж удвічі більше, ніж на всій території Євросоюзу. Спека та посуха посилюють наслідки пожеж, які виникають через обстріли, тоді як міни та зруйнована інфраструктура ускладнюють роботу рятувальників.

"Росія роками намагалася зменшити допустиму для України кількість проблем. Гарячіша, сухіша та більш вибухонебезпечна Європа може ще більше її зменшити. Путін не може контролювати ці сили, але він все ще може отримати вигоду", - йдеться у публікації.

Експорт зерна з України

Як писав УНІАН, масовані російські атаки фактично зупинили експорт зерна через глибоководні порти України, більшість великих трейдерів припинили закупівлі, а окремі термінали зупинили роботу. Судновласники також відмовляються заходити до українських портів через небезпеку.

Ситуація вже спричинила падіння внутрішніх цін на ріпак і зерно в Україні. При цьому альтернативні маршрути через Румунію залишаються дорогими.

Вас також можуть зацікавити новини: