Україна може перенести війну з Криму в Москву і за Урал, - командир 'К-2'

Українські операції на окупованому півострові мають відкрити очі росіянам на те, що таке війна і чи варто її продовжувати.

Силам оборони України цілком під силу відрізати сухопутний коридор російських загарбників до окупованого Криму. Нині на півострові війну вже відчувають. Те ж саме може відбутися у Москві і за Уралом.

Про це Кирило Верес – командир 20-ї окремої бригади безпілотних систем "К-2", полковник ЗСУ, Герой України, сказав в інтерв’ю для інтернет-видання "Українська правда".

Через атаки на окупований Крим маємо достукатися до всієї РФ

"Ми, коли перші дні прилітали в Крим, на акваторію Азовського моря, було 40–50 цілей за раз для одного літака. Навіть хтось кричав: "Давайте виберемо когось пожирніше!". Ну і маємо мінус флот одного моря", - сказав Верес.

Відео дня

На його переконання, вибити російських флот з Криму можна було и раніше.

"Мінуснули би його раніше, просто у нас було багато вводних, які не можна було робити в перші дні. Не можна, не можна, а потім там плюс 2%, ще плюс 2%. Але це питання до вищого нашого керівництва – мені або можна, або не можна", - сказав він.

Разом з тим, Верес наголошує, що "маємо достукатися до всієї Російської Федерації через Крим".

Відчуття війни можна перенести з Криму в Москву і за Урал

За його спостереженнями, в РФ "вже почали вити".

"Зараз, можливо, скажу своє особисте бачення – я не розумію, чому у нас пацифізм. Ми попередили їх вийти з Криму. Ми не зруйнували цей міст. Я не звик таким методом, у мене інше взагалі бачення. На війні – як на війні. Я б все мінуснув, і потім би почав говорити. Але, на щастя, не я командую цією операцією. Тому рішення прийнято, ми досить гуманно поступаємо", - підкреслив командир.

Верес додав, що нині на окупованому півострові немає курортів, світла, електроенергії і палива.

"Люди розуміють, що війна прийшла і до них. Хлопці та дівчата, вітаємо у наших умовах. А тепер вирішуйте, будь ласка, далі: ви хочете продовжувати війну, вона вам цікава? Ми зробили її в Криму, її ж також можна, перенести і в Москву, і за Урал", - підкреслив Верес.

Військовий зазначив, що наразі рішення таке, що достукатися до окупантів треба в Криму.

На його переконання, росіяни вже "проникаються".

"Ми достукуємося до всіх його (Путіна) союзників. Якщо ми пролітаємо 1800 кілометрів, то, повірте мені, цей же літак пролетить 2200 і 2300 кілометрів. Ми трошки змінили театр бойових дій. Не так, що тільки нас б'ють", - сказав Верес.

Сили оборони можуть перенести війну у будь-яку частину світу

"Ми зараз можемо перенести війну в любу точку світу проти тої країни, яка здійснює агресію проти нас. Я вважаю це ефектно. І мінус флот, мінус електроенергія", - додав він.

Також військовий переконаний, що Сили оборони здатні відрізати сухопутний коридор.

На якій відстані уражаються ворожі цілі бійцями бригади "К-2"

Верес зазначив, що поточний літній період у війні можна охарактеризувати як сезон "глибоких занурень і глибоких уражень", оскільки Силами оборони України здійснюються удари по лінії фронту та найближчому тилу (front strikes), а також удари по оперативній глибині ворога (middle strikes).

Командир зазначив, що дрони бригади К-2 можуть летіти туди, куди вистачить пального.

"1500–2000 кілометрів може, але це не наш формат, ми цим не займаємося. У нас є інші підрозділи в СБС, які працюють на далекі дистанції. А у нас зараз найбільше ураження десь – 500–600 кілометрів, тобто це Крим і Чорне море", - підкреслив Верес.

За його словами, ще два місяці тому доводилося літали максимум на 100 кілометрів, бо тоді "нам не потрібно було далі".

Перевага у наявності доступу до "Старлінків"

Він погоджується, що успішність реалізації операцій пов’язана як з масштабування виробництва дронів так і знищенням ворожих засобів ППО і РЕБ. Ще великою перевагою українських захисників є супутниковий зв’язок Starlink, особливо коли у росіян забрали доступ до цього зв’язку.

"Скажу так: якщо мій підрозділ вилітає третім, то навіть не може собі нічого знайти. Бо наші підрозділи СБС вибивають все перед нами", - зазначив Верес.

Разом з тим, він зазначив, що на той випадок, якщо раптом Україну позбавлять доступу до Starlink, то "вже ведуться нові розробки, нові рішення".

"На сьогоднішній день, якщо так станеться, то це очевидно поставить нас у гіршу ситуацію. ККД, звісно, впаде", - наголосив Верес.

Він нагадав, що у 2022 році слова "Старлінк" не знали, але якось воювали. "І відбивали, і контратакували, і втрачали, але життя було. Це не трагедія. ККД сильно зменшиться, а от наскільки – я не можу сказати", - зазначив командир.

На його думку, у разі втрати доступу до "Старлінк" рівень ураження його підрозділом ворожих цілей зменшиться на 15%.

"Насправді сьогодні – це одне із самих дешевих рішень. Плюс 30 тисяч гривень до якогось засобу. Це там скільки, 600–700 доларів? І завдяки цим технологіям кожен місяць тисяча росіян, може навіть до 3 тисяч, вмирає. То, звісно, це буде не трагедія, але буде нюанс. Просто якщо перевести це все в рік або пів року часу – це величезні цифри", - повідомив Верес.

Війна з Росією - українські удари

Як повідомляв УНІАН, іноземні аналітики почали відзначати, що цього року Україна застосовує свій зростаючий парк ударних безпілотників для ураження ключових шляхів постачання до Криму. Українські захисники прагнуть максимально ускладнити або повністю обмежити логістичне сполучення півострова з Росією.

Зокрема, масове застосування дронів середньої дальності дозволило Силам оборони України взяти під контроль так звану "федеральну трасу Р-280 "Новоросія", яку називають "сухопутним мостом" до окупованого Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: