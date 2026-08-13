Трампа таємно пересадили на інший літак у Туреччині: CNN розкрив, хто ще був на борту

Трампа таємно пересадили зі старого Air Force One на менший військовий літак, причому більшість пасажирів не знали, що президента вже немає на борту.

Президента США Дональда Трампа під час візиту до Туреччини таємно пересадили зі старого Air Force One на менший військовий літак через конкретну загрозу застосування переносного зенітно-ракетного комплексу. Разом із главою Білого дому на борт C-32A перейшли кілька його найближчих помічників, пише CNN з посиланням на обізнаного співрозмовника.

Серед тих, хто вилетів разом із президентом, були виконавча асистентка Наталі Харп, заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно та директор з операцій Овального кабінету Волт Наута. Міністр оборони Піт Хегсет також перебував на борту меншого літака.

Водночас державний секретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент та заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер залишилися на старому Air Force One. Більшість пасажирів цього літака навіть не знали, що Трампа вже немає на борту.

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Як Трампа таємно пересадили

За даними джерела, загроза виникла в останній день саміту НАТО в Туреччині. Американські військові та Секретна служба розробили план, за яким президента мали непомітно перевести на інший літак і вивезти з країни протягом кількох годин.

Для цього використали вантажівку з кейтерингом. Спочатку вона під'їхала до Air Force One, коли Трамп прибув на злітну смугу. Після того як президент сів у літак, контейнер вантажівки опустили, а сама машина від'їхала від Boeing 747 і під'їхала до меншого C-32A.

Старий Air Force One, який уже був без президента на борту, злетів приблизно о 20:44 за місцевим часом. Через хвилину за ним вирушив літак із Трампом.

Після приземлення на військовій базі у Великій Британії Хегсет, Наута та Харп знову з'явилися разом із Трампом. Згодом президент пересів зі старого Air Force One на новий літак, подарований Катаром, для повернення до Вашингтона.

Трамп відреагував на секретний план

Сам Трамп у вівторок підтвердив, що його справді пересадили на інший літак, але применшив значення операції.

"Я просто виконую те, що вони хочуть зробити. Я звертаюся до Секретної служби і до військових. Вони хотіли, щоб я полетів іншим рейсом, іншим літаком, за умови такої ж безпеки. Тож я це роблю", – заявив президент журналістам.

Трамп сказав, що йому не повідомили всіх деталей щодо причин такого рішення. Водночас він запевнив, що не переживає через можливу загрозу ракетного удару.

"Чесно кажучи, я ні про що не хвилююся", – сказав він.

За даними джерела CNN, загроза вважалася серйозною, зокрема через побоювання, що Іран міг знати деталі пересування американського президента Туреччиною.

Погрози Трампу: що передувало

Протягом останнього дня саміту Трамп неодноразово згадував про погрози з боку Ірану. США вже тривалий час попереджають про можливість спроби вбивства президента у відповідь на американський удар безпілотником у 2020 році, під час якого загинув іранський генерал Касем Сулеймані.

За кілька днів до приїзду Трампа до Туреччини в Ірані також лунали публічні заклики до його вбивства. А ізраїльська сторона раніше передавала США розвідувальні дані про можливу нову змову Ірану проти американського президента.

Водночас частина американських чиновників поставилася до цієї інформації скептично, припускаючи, що Ізраїль міг використовувати розвіддані для впливу на рішення Трампа щодо Ірану.

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