БЮТ притягне до відповідальності генпрокурора Медведька

Фракція Блоку Юлії Тимошенко має намір зібрати підписи народних депутатів України щодо висловлення недовіри генеральному прокуру України Олександру МЕДВЕДЬКУ у зв’язку з ситуацією, що виникла навколо Фонду державного майна України.

Про це сьогодні в прямому ефірі телеканалу «Інтер» заявив призначений урядом виконуючим обов’язки голови Фонду держмайна Андрій ПОРТНОВ.

Він нагадав, що сьогодні генпрокурор видав два протести на рішення уряду щодо зміни керівництва ФДМУ та приватизації Одеського припортового заводу. А.ПОРТНОВ наголосив, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відхилила ці два протести, оскільки вони є незаконними. Він також повідомив, що О.МЕДВЕДЬКО буде запрошений на засідання уряду, яке відбудеться 7 травня, де він має пояснити, чому представники Генпрокуратури «фактично освятили перше рішення уряду про звільнення СЕМЕНЮК». «Ми хочемо запитати у генерального прокурора України, чому він фактично став головою земельної приватизаційної мафії», - сказав А.ПОРТНОВ.

При цьому А.ПОРТНОВ додав, що «уповноважений через екран передати привіт генеральному прокурору за ті дії, які він скоїв, у понеділок чи вівторок наша політична сила збирає 156 підписів за його відставку». Крім того, за його словами, БЮТ вимагатиме притягнення до відповідальності О.МЕДВЕДЬКА, оскільки він як генпрокурор займається не юридичною, а політичною діяльністю.