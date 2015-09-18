Соболєва викликали на допит в Генпрокуратуру
11:51, 18 вересня 2015Політика
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Главу комітету Верховної Ради по боротьбі з корупцією Єгора Соболєва викликали на допит у Генпрокуратуру у якості свідка.
Єгор Соболєв / sumynews.tv
Про це він написав на свої сторінці у Facebook.
Я отримав повістку на допит в Генпрокуратуру.Старший слідчий в особливо важливих справах О.О.Марков пише, що "у якості...Posted by Єгор Соболєв on 17 сентября 2015 г.
За його словами, з'явитися він мав о 10:00.
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"О 10:00 засідає Верховна Рада, де я працюю. Тому повідомив О.О.Маркова (слідчий - УНІАН) про готовність прийти в ГПУ у цей же час у понеділок, коли голосувань не буде", - написав він.
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