Рада заслухає звіти про стрілянину на Закарпатті та про обґрунтованість тарифів на ЖКП (наживо)

Також Рада планує заслухати звіт робочої групи з розгляду питання обґрунтованості підвищення цін і тарифів на енергоносії і комунальні послуги.

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Як передає кореспондент УНІАН, також передбачається розгляд законопроектів, що стосуються державних нагород України.

Крім того, Рада планує прийняти рішення з обговорюваних питань - звернення Верховної Ради в міжнародні організації з приводу намірів проведення незаконних виборів в окремих районах Донбасу бойовиками і змін в законодавство про правила парковки, зупинки, стоянки транспортних засобів.