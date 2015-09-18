Рада заслухає звіти про стрілянину на Закарпатті та про обґрунтованість тарифів на ЖКП (наживо)
10:08, 18 вересня 2015Політика
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Верховна Рада планує розглянути звіт тимчасової слідчої комісії з питань розслідування обставин конфлікту в Закарпатській області.
Рада заслухає звіт щодо обґрунтованості тарифів на ЖКП / УНІАН
Також Рада планує заслухати звіт робочої групи з розгляду питання обґрунтованості підвищення цін і тарифів на енергоносії і комунальні послуги.
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Як передає кореспондент УНІАН, також передбачається розгляд законопроектів, що стосуються державних нагород України.
Крім того, Рада планує прийняти рішення з обговорюваних питань - звернення Верховної Ради в міжнародні організації з приводу намірів проведення незаконних виборів в окремих районах Донбасу бойовиками і змін в законодавство про правила парковки, зупинки, стоянки транспортних засобів.
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