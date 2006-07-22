Звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням припинити політичний хаос у державі прийняли усі шість фракцій Сумської обласної ради.

Підписи під документом поставили голова Сумської обласної ради В’ячеслав ШАПОШНІК, голова фракції Блоку Юлії Тимошенко Владислав ЛУГОВИЙ, голова фракції партії «Народний Союз Наша Україна» Володимир ЛАДИКА, голова фракції Соціалістичної партії України Наталія РОЗТОРГУЄВА, голова фракції Комуністичної партії України Іван РЕБЕНКО, голова фракції Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція» Людмила ВОРОНА і голова фракції Партії регіонів Валерій ТОЛБАТОВ, повідомили УНІАН у прес-службі облради

У зверненні керівники фракцій висловлюють переконання у тому, що «політична нестабільність у державі, не діючий Конституційний суд та ціла низка інших чинників є загрозою для суспільної стабільності, продовження реформ, розвитку економіки України».

Підписанти вважають очевидним, що «невизначеність ситуації в центрі дуже негативно впливає на розвиток регіонів нашої держави. Вже назріли і гостро стоять питання оптимізації діяльності органів місцевого самоврядування, бюджетних процесів, енергетичної безпеки, розвитку села та інші проблеми, що потребують негайного вирішення як на законодавчому, так і на урядовому рівнях».

Лідери фракцій констатують також, що «події останніх тижнів вкрай негативно впливають як на розвиток держави в цілому, так і на ситуацію в регіонах». Тому Сумська обласна рада звертається до Президента з проханням, користуючись правами і повноваженнями, наданими В.ЮЩЕНКУ Основним законом України як гаранту Конституції, «вжити невідкладних заходів для припинення політичного хаосу в державі і забезпечення подальшого демократичного розвитку країни, виходячи з інтересів держави і українського народу».