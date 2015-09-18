Мосійчук погрожує оголосити голодування

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив перед початком судового засідання у залі Печерського райсуду, який має обрати йому запобіжний захід.

«Згідно КПК, всі статті, які мені інкримінують, передбачають визначення грошової застави як альтернативного запобіжного заходу. Чиновники, які крадуть мільйони, виходять під запобіжний захід у вигляді застави. Я прогнозую, що мені її не дадуть. У випадку, якщо суд прийме рішення, яке суперечитиме здоровому глузду і КПК, я з сьогоднішнього дня оголошую голодування і буду голодувати доти, доки не буде або повалений режим цинічних бариг, або доки вистачить моїх сил», - сказав Мосійчук.

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Депутат також зазначив, що за наявною у нього інформацією за вказівкою Адміністрації президента встановлено спостереження за всіма без винятку народними депутатами.

Також Мосійчук заявив, що у матеріалах кримінального провадження проти нього немає жодних доказів.

Крім того, він нагадав про продемонстрований вчора у парламенті відеозапис, на якому начебто людина, схожа на нього, одягнена в камуфляжну форму. Проте, як зауважив Мосійчук, у матеріалах провадження свідок стверджує, що він був одягнений у костюм з прикріпленим на ньому депутатським значком.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 вересня, Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата від Радикальної партії Мосійчука. Через деякий час його затримали в будівлі ВР.

За інформацією Управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п’ятьма статями Кримінального кодексу.

На засіданні ВР було продемонстровано відео за участі нібито Мосійчука, яке було зняте прихованою камерою. На відео йшлося про можливість вирішення певних питань за гроші.

Перед тим як продемонструвати відео, Шокін зазначив, що Генеральна прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактами вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів одним із народних депутатів України.

Своєю чергою Мосійчук заявив, що відео, оприлюднене генпрокурором, змонтоване і назвав всі звинувачення на його адресу помстою Шокіна.