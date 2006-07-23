Вночі Ізраїль провів десятки рейдів на Ліван

У Бейруті бомбового удару знов зазнали південні передмістя - вотчина руху "Хезболла". Вночі в столиці прогриміло п`ять потужних вибухів.

Вперше з початку війни ізраїльська авіація бомбила переважно сунітське місто Сайда, розташоване в 45 кілометрах на південь від Бейрута. В результаті ракетного удару був зруйнований суспільно-релігійний центр, пов`язаний з "Хезболла". Поранено четверо людей.

Тим часом, в Сайду продовжують прибувати біженці, яких тут вже налічується 35 тисяч. Люди поспішають покинути райони, розташовані на південь від річки Ель-Літані, де найближчим часом може початися наземна операція ізраїльських військ.

Найбільш інтенсивних ударів в ніч на неділю зазнала розташована на сході Лівану долина Бекаа. Ізраїльська авіація бомбила міста Хермель, Баальбек, населені пункти Шмістар і Набі Шит. Зруйновані декілька АЗС, приватних будинків, громадських будівель і промислових підприємств.

Всього на початок дванадцятого дня війни в Лівані було вбито 355 чоловік.

На півдні країни продовжуються збройні зіткнення між ізраїльськими військами і бойовиками "Хезболла" в районі населеного пункту Марун ар-Рас. За даними ізраїльського командування, війська заволоділи цим пунктом, який розташований на вершині пагорба і з якого видно обидві сторони кордону.

У свою чергу, "Хезболла" заявляє, що її бійці продовжують чинити опір ізраїльським піхотним і бронетанковим підрозділам, які намагаються закріпитися на цій ділянці ліванської території.

Як повідомили РІА Новости в інформаційній службі "Хезболла", за три дні озброєних зіткнень в районі Марун ар-Рас було знищено три ізраїльські танки. За твердженням "Хезболла", ізраїльтяни втратили 20 чоловік убитими і пораненими.

За минулу добу ударів зазнала і ізраїльська територія. "Хезболла" випустила по ній 150 ракет, в результаті поранення одержали 40 чоловік.

РІА Новости