Бойовик Плотницький заявив про проведення псевдовиборів у "ЛНР" 1 листопада

Про це йдеться в його заяві, розтиражованій на сайтах бойовиків.

"Сьогодні я підписав Указ про проведення перших виборів у місцеві органи влади Луганської Народної Республіки. Згідно з цим Указом, вибори голів 14 міських і районних адміністрацій пройдуть 1 листопада 2015 року", - йдеться в заяві.

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При цьому Плотницький обіцяє нібито дотримання всіх міжнародних норм, участь спостерігачів "від усіх країн і всесвітніх організацій", а також виконання Мінських угод.

Як повідомляв УНІАН, Петро Порошенко заявив, що не вважає ватажків бойовиків представниками громадян Донбасу.

"Не існує іншої моделі в демократичній країні, ніж вибрати тих, хто представляє волю, тих, хто живе на Донбасі, українських громадян. Діючих ватажків терористичних "ДНР" і "ЛНР" ми представниками громадян Донбасу не вважаємо", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, Центрвиборчком прийняв рішення про те, що місцеві вибори, призначені на 25 жовтня поточного року, не будуть проводитися на окупованій території у 125 населених пунктах Донецької області та 146 – Луганської. Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня поточного року.