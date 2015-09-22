Голос з-за ґрат: радикал Мосійчук розповів про життя в СІЗО

Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook.

"Утримуюсь в СІЗО СБУ на Аскольдовому провулку в одиночній камері. Тюремне начальство і персонал ті самі, що і в 2011 році, коли мене сюди доставили вперше у так званій справі "Васильківських терористів". Зі мною поводять себе дуже чемно", - йдеться у його повідомленні.

При цьому Мосійчук нагадав, що на знак протесту проти політичних репресій в країні і грубого порушення законодавства при його затриманні та арешті він оголосив безстрокове голодування.

"Щоранку прокидаюся під звуки якоїсь попси, переважно російської. На телевізорі з новинних каналів лише 5-й", - написав радикал.

Голос з-за грат.Утримуюсь в СІЗО СБУ на Аскольдовому провулку в одиночній камері. Тюремне начальство і персонал ті самі... Posted by Ігор Мосійчук on 21 сентября 2015 г.

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Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука.

На засіданні ВР було продемонстровано відео за участю нібито Мосійчука, зняте прихованою камерою. На відео йшлося про можливість вирішення бізнесових питань за гроші.

Через деякий час його затримали в будівлі ВР.

За інформацією Генпрокуратури, Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п’ятьма статтями Кримінального кодексу.

18 вересня Печерський районний суд Києва виніс рішення про обрання Мосійчуку запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 15 листопада 2015 року.

Вислухавши ухвалу суду, Мосійчук тоді заявив, що оголошує голодування.