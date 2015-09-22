Поклонська: На території Криму жодних "Меджлісів" немає

Про це в листі від імені місцевого "міністерства" кримським ЗМІ заявила призначений російськими окупантами "прокурор" Наталія Поклонська, повідомляє sevastopol.su.

«...На території республіки не зареєстровані некомерційні організації з найменуванням або частиною найменування «Меджліс», а також «Меджліс кримсько -татарського народу", - йдеться в офіційному повідомленні.

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Грунтуючись на цьому листі, окупаційне міністерство "настійно рекомендує" засобам масової інформації Криму припинити використання в новинних сюжетах, статтях та інтерв'ю найменування або частин найменування "неіснуючих організацій".