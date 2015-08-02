Поклонська повідомила про згоду обвинувачених у справі "26 лютого" піти на угоду з прокуратурою

Як передає Крим.Реалії, за словами Поклонської, через таємниці слідства прізвища фігурантів не можуть бути названі.

«Кілька обвинувачених уклали з прокуратурою досудову угоду. Досудова угода - це коли обвинувачений повністю визнав свою провину і сприяв розкриттю злочину. У свою чергу прокуратура бере на себе зобов'язання пропонувати покарання не більше певної межі», - зазначила «прокурор».

Поклонська зазначила, що основним обвинуваченим є заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз, який знаходиться під вартою.

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«В результаті скоєних Чийгозом і його прихильниками злочинів у нас є двоє загиблих. Тому спекулювати на темі утиску прав кримськотатарського народу, що нібито ми незаконно організували незаконне переслідування, немає сенсу»,- зазначила «прокурор».

Вона повідомила, матеріали по даній справі будуть передані до суду наприкінці серпня – початку вересня.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз був затриманий 29 січня 2015 року у рамках розслідування кримінальної справи за обвинуваченням в організації масових заворушень 26 лютого 2014 року біля будівлі кримського парламенту.

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Київський районний суд Сімферополя 28 липня продовжив йому термін арешту до 19 листопада 2015 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що прокуратура окупованого Криму має намір переслідувати близько 50 осіб, які, на її думку, мали відношення до організації Євромайдану на півострові.