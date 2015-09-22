Аваков заявив, що за злочини проти активістів Майдану покарано вже більше 120 осіб
Він також підкреслив, що йдеться лише про ті випадки, які розслідувало МВС.
За злочини проти учасників Майдану вже покарано понад 120 осіб.
Про це сьогодні, 22 вересня, заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомили УНІАН у прес-службі МВС.
Він зазначив, що серед осіб, яких вже притягнуто до відповідальності, є як безпосередні учасники злочинів, зокрема – убивств, так і особи, які видавали так званим "тітушкам" зброю зі складів Міністерства внутрішніх справ або брали участь в їхній організації.
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"Є процедури, які потребують часу. Ви говорите, що ніхто не сидить і не покараний за злочини на Майдані. Це не так. Правда тільки в тому, що, напевно, потрібно опублікувати такий собі маркеролог всіх покараних, заарештованих, затриманих і притягнених. З тієї інформації, що в мене є, їх більш як 120 осіб", – зазначив Аваков.
Він також підкреслив, що йдеться лише про ті випадки, які розслідувало МВС. Ширшою інформацію володіє Генеральна прокуратура України.