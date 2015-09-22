Син Балоги буде балотуватися на посаду мера Мукачевого
21:17, 22 вересня 2015Політика
528 0
Син народного депутата Віктора Балоги, депутат Закарпатської обласної ради Андрій Балога балотуватиметься на посаду міського голови Мукачевого.
Син народного депутата Віктора Балоги буде боротися за посаду мера Мукачевого / УНІАН
Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі.
Читайте такожКВУ: У чотирьох найбільших містах потенційні кандидати застосовують адмінресурс і бюджетні кошти при підготовці до місцевих виборів
"Йду в мери Мукачева разом з командою однодумців. Впевнений, ми здатні зробити наше рідне Мукачеве ще кращим", - написав Андрій Балога.
Крім цього, лідер "Єдиного Центру", народний депутат Віктор Балога очолив список кандидатів партії на виборах до Закарпатської облради. Відповідне рішення було ухвалено на партійній конференції. Також було затверджено 64 кандидати від цієї політсили у депутати Закарпатської обласної ради.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter