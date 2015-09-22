Син Балоги буде балотуватися на посаду мера Мукачевого

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі.

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"Йду в мери Мукачева разом з командою однодумців. Впевнений, ми здатні зробити наше рідне Мукачеве ще кращим", - написав Андрій Балога.

Крім цього, лідер "Єдиного Центру", народний депутат Віктор Балога очолив список кандидатів партії на виборах до Закарпатської облради. Відповідне рішення було ухвалено на партійній конференції. Також було затверджено 64 кандидати від цієї політсили у депутати Закарпатської обласної ради.