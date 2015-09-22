Кандидатом у мери Одеси стала відомий громадський діяч Світлана Фабрикант

Світлану Фабрикант обрано кандидатом у мери Одеси. Таке рішення було прийнято на конференції Одеської міської організації партії «Відродження», під час якої також було презентовано команду до міської ради Одеси.

«Насамперед моя команда має досвід громадської роботи. Серед кандидатів є активісти, юристи, викладачі, лікарі, спортсмени. Ми розуміємо, це буде не просто прогулянка на вибори, а серйозна боротьба. Але ми прийняли рішення об'єднатися заради відродження нашого міста і нашої країни», - заявила Світлана Фабрикант.

Конференцію також відвідали голова партії “Відродження” Віктор Бондар, його перший заступник Володимир Пилипенко та голова Політичної ради партії “Відродження” Віталій Хомутиннік.

“До нас приєдналися люди, які своїми руками будуть місто, відроджують його промисловість, створюють робочі місця, вчать дітей, лікують і просто кожен день своїми справами доводять, що вони люблять своє місто біля Чорного моря”, - наголосив Віктор Бондар.

Сьогодні також відбудеться конференція Одеської обласної організації партії “Відродження”, під час якої будуть обрані кандидати, які представлятимуть партію на місцевих виборах до Одеської обласної ради.