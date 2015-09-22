"Мінський процес" опинився під загрозою зриву через ультиматум бойовиків – контактна група

Про це заявив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний, пише Українська правда.

"Під час роботи підгрупи з політичних питань представниками наших візаві було запропоновано документ, який би я назвав ультиматумом. Він так і був сприйнятий представником ОБСЄ як ультиматум", – сказав він.

Безсмертний зазначив, що в документі "найнеприйнятнішим було те, що вони хочуть проводити вибори 18 жовтня (ОРДО) і 1 листопада (ОРЛО).

"При цьому вони проводять свої вибори, базуючись не на законодавстві України, а на якихось своїх положеннях і правилах", - додав Безсмертний.

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"А Україна вже повинна вирішити чотири питання - це ввести в дію закон про особливий порядок місцевого самоврядування, прийняти модальності виборів у редакції, запропонованій представниками окремих районів Донецької і Луганської області, прийняти і ввести в дію закон про амністію і переголосувати Конституцію України в запропонованій ними редакції", - зазначив він.

"Тільки після цього вони дозволять собі, щоб вибори в інших сільських і селищних радах відбулися 21 лютого", - зазначив Безсмертний.

"Хочу наголосити, що все що робилося в групі до цього, робилося, щоб уникнути виборів 18 жовтня і 1 листопада, бо вони фактично руйнують будь-який подальший діалог. Тому українська сторона сприйняла сьогоднішні заяви як ультиматум. Так їх сприйняли і представники ОБСЄ", - пояснив Безсмертний.

Як повідомляв УНІАН, самопроголошені "Донецька і Луганська народні республіки" на сьогоднішньому засіданні Контактної групи мали намір запропонувати план-графік термінів виконання політичних пунктів Мінських угод, який передбачає проведення виборів на Донбасі 21 лютого 2016 року.