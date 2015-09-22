У "ЛНР" і "ДНР" пропонують Києву провести вибори на Донбасі 21 лютого

Про це заявив "уповноважений представник" "ЛНР" на переговорах Владислав Дейнего, передає один з сайтів бойовиків.

«У роботі політичної підгрупи, яка зустрічається інтенсивніше інших, для того, щоб зрушити процес з мертвої точки, ми підготували план-графік з адекватними термінами виконання кожного пункту політичної частини Комплексу заходів. Він підготовлений на основі чинного законодавства України та регламенту Верховної ради України, а також норм БДІПЛ ОБСЄ», - розповів Дейнего.

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За його словами, так звані "республіки" «прорахували дату проведення місцевих виборів на Донбасі - 21 лютого 2016 року».

Дайнего підкреслив, що план дозволить вирішити проблеми і з внесенням змін до Конституції України, які передбачають закріплення постійного характеру особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей, ухвалення закону про місцеві вибори в окремих районах, проведення амністії учасників подій на Донбасі з обох сторін, а також скасування АТО і зняття економічної блокади.

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Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що фейкові вибори "ДНР" і "ЛНР" знищать мінський процес.

Так звані "місцеві вибори" повинні пройти в "ДНР" 18 жовтня, у "ЛНР" - 1 листопада.

Згідно з указом президента, вибори в місцеві органи призначені на 25 жовтня.

Довідка УНІАН. Президент Франції Франсуа Олланд відзначав необхідність проведення місцевих виборів на Донбасі згідно українському законодавству.

У МЗС Швеції засудили схвалення Росією псевдовиборів, які на окупованих територіях Донбасу планують організувати бойовики.

Заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявив, що Київ розробляє з міжнародними партнерами подальший план дій у разі проведення бойовиками незаконних виборів на Донбасі.