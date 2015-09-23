У Порошенка пояснили, чому досі не відповіли на петицію про вільне володіння зброєю

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови АП Дмитро Шимків.

Він зазначив, що сьогодні повинні були розмістити відповідь на першу петицію, яка набрала 25 тисяч голосів ще 4 вересня.

"08.09 ми перевели її в статус "на розгляді". Протягом 10 днів ми повинні були опублікувати відповідь, тобто 22.09. Змушений констатувати, що внутрішні процеси не спрацювали і зобов'язання не виконано", - йдеться у його повідомленні.

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Шимків наголосив, що треба вміти визнавати помилки і працювати над їхнім виправленням.

"Особисто прошу вибачення у всіх, хто підписав петицію, за затримку із відповіддю", - підсумував заступник голови АП.

Сьогодні ми повинні були розмістити відповідь на першу петицію. Петиція набрала 25 тис голосів 4.09. 08.09 ми перевели ї... Posted by Dmytro Shymkiv on 22 сентября 2015 г.

Раніше Порошенко заявив, що не підтримує ідею надання громадянам права вільно володіти зброєю.

"Я дуже ретельно вивчив соціологічні дослідження, і можу наголосити на тому, що лише 11% українців підтримують вільне володіння зброєю. 82% українців проти цього. Безумовно, моя точка зору співпадає з точкою зору 82% українців", - сказав Порошенко.