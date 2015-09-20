Президент не підтримує ідею надання громадянам права вільно володіти зброєю

Про це президент сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

"Я дуже ретельно вивчив соціологічні дослідження, і можу наголосити на тому, що лише 11% українців підтримують вільне володіння зброєю. 82% українців проти цього. Безумовно, моя точка зору співпадає з точкою зору 82% українців", - сказав Порошенко.

Також президент висловив упевненість, що "підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів має збільшувати безпеку українців".

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Порошенко сказав, що не підтримує тих, хто бажає ходити вулицями з автоматичною зброєю, і таким чином дестабілізуючи ситуацію у суспільстві, у тому числі у містах, які знаходяться далеко від зони АТО.

Раніше УНІАН повідомляв, що петиція до президента про вільне володіння зброєю першою набрала 25 тисяч підписів і була подана на розгляд Адміністрації Президента.