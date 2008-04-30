Луценко скаже все про своїх колег, але не як міністр

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, який на виборах до Київської міської ради очолив список блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, з 5 травня йде у передвиборчу відпустку.

Про це він повідомив в ефірі “5 каналу”, повідомляє “Ліга”. (Дострокові вибори в Києві відбудуться 25 травня – УНІАН).

Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що має намір скликати прес-конференцію, під час якої дати свою оцінку діям українських політиків.

"Дозвольте мені це зробити не як міністру внутрішніх справ", - зазначив він. Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що поки він перебуває на посаді, не буде оцінювати дії ані Президента, ані прем`єра.