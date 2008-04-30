Есдеки стануть пліч-о-пліч з комуністами та соціалістами

1 травня у Києві відбудеться захід «Справедлива Україна», організований Соціалістичною партією України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, він проводитиметься на Майдані Незалежності з 10.00 до 22.00.

Зокрема, з 10.00 до 10.30 на Майдані пройде спільний мітинг лівих сил за участю СПУ, КПУ, СДПУ(о), присвячений Міжнародному Дню праці, на якому виступатимуть лідери цих політичних сил Олександр МОРОЗ (СПУ), Петро СИМОНЕНКО (КПУ) і Юрій ЗАГОРОДНІЙ (СДПУ(о)).

Об 11.45 розпочнеться легкоатлетичний забіг Хрещатиком «Молодь проти паління та наркотиків», який очолить екс-міністр освіти і науки України Станіслав НІКОЛАЄНКО.

О 13.15 - початок святкового концерту, де виступатимуть квартет «Гетьман», балет «Ватан», ансамбль «Кияночка», гурт «Любов і музика», а також Віктор ПАВЛИК, Петро ЧОРНИЙ, гурт «Альтана», Наталія БУЧИНСЬКА.