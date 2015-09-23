УКРОП висунув Геннадія Корбана на посаду київського міського голови

Відповідне рішення делегати конференції підтримали одноголосно.

На думку Корбана, головною проблемою Києва на цьому етапі є відсутність справжнього лідера.

«У Києва має бути лідер громади, насамперед. Якщо в Києві буде лідер, грамотний управлінець, то й міські служби працюватимуть нормально, і міське господарство буде в порядку. Києву потрібен новий лідер», – заявив Геннадій Корбан під час брифінгу за підсумками партійної конференції сьогодні в Києві.

Політик зазначив, що у разі обрання його міським головою, насамперед він звільнить усіх нинішніх чиновників мерії, а будівлю, де розташовується КМДА, віддасть в оренду.

«Я хочу прибрати коридорно-кабінетну систему. Це «совок», який потрібно закінчувати. Ми зробимо open space і будемо в режимі штабу управляти Києвом, як це роблять у великих мегаполісах – успішних і комфортних», – сказав Корбан.

Він також підкреслив, що в Києві необхідно провести децентралізацію.

«Люди повинні самі управляти своєю власністю, формувати громади, які обслуговуватимуть території, і нести за них відповідальність. Наше завдання – їм допомогти», – зазначив політик.