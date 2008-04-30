Ющенко та Саакашвілі звинуватили Москву у відкритій провокації проти Грузії

Україна і Грузія закликають Росію відмовитися від реалізації проголошених планів щодо Абхазії та Південної Осетії.

Про це йдеться в переданій УНІАН прес-службою Міністерства закордонних справ України спільній заяві президентів України та Грузії Віктора ЮЩЕНКА і Михайла СААКАШВІЛІ.

“Президенти України та Грузії розглянули сучасний стан навколо врегулювання грузино-абхазького та грузино-південно-осетинського конфліктів. Вони висловили занепокоєння спробами Російської Федерації поставити під сумнів територіальну цілісність Грузії шляхом підвищення статусу відносин з Абхазією та Південною Осетією”. – йдеться документі. - Таким чином, самопроголошені республіки фактично підштовхуються до відокремлення від Грузії”.

Україна та Грузія засуджують “останні заяви російських представників про можливість застосування Росією „військових засобів” для захисту співвітчизників в Абхазії”. “Це не може бути інтерпретовано інакше як загроза силою і є відкритою провокацією проти Грузії”, - наголошують автори заяви.

“Україна та Грузія підтверджують, що вирішення грузино-абхазького та грузино-південно-осетинського конфліктів можливе лише мирними засобами і в рамках резолюцій Ради Безпеки ООН, зокрема резолюції РБ 1808 від 15 квітня 2008 року, - підкреслюється в заяві і зазначається: “Ці резолюції, як відомо, закликають держави-члени ООН поважати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів”.

Як підкреслюють автори заяви, “останні рішення Російської Федерації загрожують імплементації цих принципів, створюють додаткову напруженість і підривають зусилля щодо досягнення миру в регіоні, в яких Росія сама бере участь”.

“Україна та Грузія закликають Російську Федерацію відмовитися від реалізації проголошених планів щодо Абхазії та Південної Осетії. Україна готова розглянути питання про свою участь у миротворчих операціях разом з іншими зацікавленими сторонами”, - наголошують В.ЮЩЕНКО і М.СААКАШВІЛІ.

Україна підтримує нову ініціативу Президента Грузії, спрямовану на мирне врегулювання грузино-абхазького конфлікту, і сподівається на конструктивну реакцію на неї з боку абхазької сторони, йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 29 квітня, МЗС РФ повідомило, що розвиток подій в зоні грузино-абхазького конфлікту диктує необхідність збільшення особового складу Колективних сил СНД з підтримки миру (КСПМ) у межах чисельності, визначеної рішенням Ради глав держав СНД від 22 серпня 1994 року - до 3 тис. військовослужбовців.

Влада Грузії назвала категорично неприйнятним для Тбілісі збільшення кількості російського миротворчого контингенту в Абхазії.

Президент Грузії М.СААКАШВІЛІ заявив, звертаючись учора ввечері до жителів Абхазії та Південної Осетії, що Грузія не збирається використовувати військовий спосіб вирішення конфліктів, і закликав абхазів і осетинів разом будувати спільне майбутнє.

«Наш план дій - не війна, а створення нових робочих місць. Не протистояння, а турбота про наших дітей і літніх людей, підвищення пенсій, будівництво лікарень і шкіл. Не розділення, а розвиток туризму і сільського господарства, зростання доходів людей, поява можливостей для успішного життя. Я впевнений, що ми зможемо всі разом виконати цей план. Наш непохитний курс - не руйнування ворожнечею, а будівництво з любов`ю», - сказав М.СААКАШВІЛІ.