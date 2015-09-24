Президент затвердив нову редакцію Воєнної доктрини України

Як повідомляє прес-служба глави держави, згідно документу, актуальною воєнною загрозою для України нині є збройна агресія Росії, що включає тимчасову окупацію Криму та агресію в окремих районах Донецької і Луганської областей.

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"Крім того, загрозами виступають нарощування військової потужності РФ в безпосередній близькості до державного кордону, у тому числі можливість розгортання тактичної ядерної зброї на території Криму; мілітаризація тимчасово окупованої території, присутність військового контингенту РФ у Придністровському регіоні Молдови, активізація російськими спецслужбами розвідувально-підривної діяльності в Україні з метою дестабілізації внутрішньої ситуації", - йдеться у повідомленні.

Також загрозою визначено діяльність на території України не передбачених законом збройних формувань, спрямовану на дестабілізацію внутрішньої соціально-політичної ситуації в Україні, залякування населення, позбавлення його волі до опору, порушення функціонування органів державної влади, місцевого самоврядування, важливих об'єктів промисловості та інфраструктури.

Доктрина визначає воєнно-політичні виклики, які можуть перерости в загрозу застосування воєнної сили проти України, першими з яких є втручання у внутрішні справи України з боку Росії та протидія реалізації європейського вибору Українського народу, формуванню систем колективної безпеки за участю України.

Визначено сценарії, за якими можуть бути реалізовані загрози воєнній безпеці України, перший з яких – повномасштабна збройна агресія Росії проти України з рішучими воєнно-політичними цілями.

Цілі та основні завдання воєнної політики, згідно з Доктриною, виходять з того, що "Україна прагне підтримувати дружні відносини з усіма державами світу на основі міжнародних договорів, укладених на принципах рівноправності, невтручання у внутрішні справи, взаємоповаги до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності".

"Воєнна доктрина передбачає, що ключовими завданнями створення умов для відновлення державного суверенітету та територіальної цілісності України є комплексне реформування системи забезпечення національної безпеки до рівня, прийнятного для членства в ЄС і НАТО; створення ефективного сектору безпеки і оборони, що забезпечує достатні спроможності національної оборони для відсічі збройній агресії. Також визначено метою – розвиток Збройних Сил України за західними стандартами та досягнення сумісності із збройними силами держав – членів НАТО", - зазначили у прес-службі.