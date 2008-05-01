Росія не зможе завадити вступу України і Грузії в НАТО - експерт

Росія не зможе вжити ніяких дієвих заходів, щоб не допустити прийняття України і Грузії в НАТО, вважає грузинський експерт, керівник Міжнародного центру з конфліктів і переговорів Георгій ХУЦИШВІЛІ.

В інтерв`ю УНІАН він сказав: «Ніяких дієвих кроків Росія зробити не зможе. Тому мене дивують такі різкі заяви російських чиновників за відсутності в них реальних важелів тиску. Все, що могла Росія зробити негативного щодо Грузії, вона вже зробила. У нас є проблема Абхазії, Південної Осетії, Росія поступово вже анексує ці території. Що вона може зробити більш того, що вже зроблено?».

Г.ХУЦИШВІЛІ переконаний, що стосовно України Росія явно продовжить розпалювати ситуацію в регіонах, не виключена активізація провокаційних дій Москви в Криму найближчим часом час. «Проте і в цьому разі нічого нового Москва зробити не зможе, використовуватиме свої старі методи тиску, робитиме те ж саме, що робила й раніше», - підкреслив експерт.

На його думку, реально і європейські країни не проти прийняття обох країн в НАТО, але натрапляють на жорстке протистояння Росії.

При цьому він додав, що в той же час РФ «дуже часто в своєму протистоянні перегинає палицю», про що яскраво свідчить виступ міністра закордонних справ Сергія ЛАВРОВА про те, що Росія не допустить вступу України і Грузії в НАТО.

«Росія, на жаль, розглядає країни СНД як свій особистий господарський двір, не може відійти від імперського, радянського менталітету. Для Грузії і України йти цим шляхом, запропонованим Москвою, просто нереально», - сказав Г.ХУЦИШВІЛІ, додавши, що багато в чому саме ставлення Росії і підштовхує Київ і Тбілісі до вступу в НАТО.

«Київ і Тбілісі, прагнучи до стабільного та безпечного майбутнього, обирають Захід, Москва давно зарекомендувала себе як ненадійного партнера», - підкреслив він.

Г.ХУЦИШВІЛІ впевнений, що якби з боку Росії виходив позитивний імпульс, якби вона змінила своє ставлення до сусідів, реально здійснювала б кроки для врегулюванню конфліктів, це докорінно змінило б ставлення грузинського суспільства до Росії, але ставлення Москви до України і Грузії відірване від реальності.