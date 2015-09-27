Екс-спікер АТО про Іловайськ: інформація не відповідала дійсності

Про це він заявив в ефірі Громадського.

"Я з 16 вересня був виключений зі списків частини. За законодавством, мене повинні розрахувати в цей же день. Досі я не отримав від Міністерства оборони, Генерального штабу жодного розрахунку по жодній зі служб. Тому було прийнято рішення подати в суд, тому що це протизаконно ", — сказав він.

Дмитрашківський також зазначив, що на службі йому довелося говорити багато брехні, у тому числі про Іловайськ.

«Коли я був в АТО, достатньо неправди говорив, про що зараз дуже шкодую. З нею я зараз борюся, хочу щоб люди знали правду. Я буду робити це надалі, чого б це ні коштувало. Правда буде відома всім», - додав він.

Цензура в Міноборони існує, говорить екс-спікер АТО. Інформація про Іловайськ в той час зовсім не відповідала дійсності.

«Це військова недбалість. За неї мають карати », - підсумував Дмитрашківський.

Нагадаємо, Олексій Дмитрашківський був спікером штабу АТО до грудня 2014 року.