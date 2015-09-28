Порошенко призначив заступника глави Адміністрації президента
11:14, 28 вересня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко призначив Олександра Данилюка заступником глави Адміністрації президента України.
Президент України Петро Порошенко / president.gov.ua
Текст указу від 25 вересня оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
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Довідка УНІАН. До цього часу з липня 2014 р. Данилюк був представником президента України в Кабінеті міністрів України.
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