Порошенко призначив заступника глави Адміністрації президента

Президент України Петро Порошенко призначив Олександра Данилюка заступником глави Адміністрації президента України.

Текст указу від 25 вересня оприлюднено на офіційному сайті глави держави. Читайте такожПрезидент призначив Джемілєва головою Нацради з питань антикорупційної політики Довідка УНІАН. До цього часу з липня 2014 р. Данилюк був представником президента України в Кабінеті міністрів України.

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