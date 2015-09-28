Обама підняв келих за ООН (фото)
21:50, 28 вересня 2015Політика
3450 0
Президент США Барак Обама виголосив тост на ланчі у Генасамблеї ООН.
На ланчі між Путіним і Обамою сяде Пан Гі Мун / REUTERS
Про це повідомляє "Газета.Ru".
«Я хочу підняти цей келих за ООН, за наше об'єднання і за всіх тих людей, за кого ми несемо відповідальність. Будьмо здорові!» - сказав Обама.
Глави делегацій і генсек ООН Пан Гі Мун підняли келихи рожевого ігристого вина.
Читайте такожОбама розповів, якою повинна бути демократія
До цього сам Пан Гі Мун виступив з тостом.
Під час ланчу для учасників 70-ї сесії Генасамблеї ООН між президентами Росії та США Володимиром Путіним і Бараком Обамою сидить генсек ООН Пан Гі Мун.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter