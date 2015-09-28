Обама підняв келих за ООН (фото)

21:50, 28 вересня 2015
Політика
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Президент США Барак Обама виголосив тост на ланчі у Генасамблеї ООН.

На ланче между Путиным и Обамой сядет Пан Ги Мун / REUTERS

Про це повідомляє "Газета.Ru".

«Я хочу підняти цей келих за ООН, за наше об'єднання і за всіх тих людей, за кого ми несемо відповідальність. Будьмо здорові!» - сказав Обама.

Глави делегацій і генсек ООН Пан Гі Мун підняли келихи рожевого ігристого вина.

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До цього сам Пан Гі Мун виступив з тостом.

Під час ланчу для учасників 70-ї сесії Генасамблеї ООН між президентами Росії та США Володимиром Путіним і Бараком Обамою сидить генсек ООН Пан Гі Мун.

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