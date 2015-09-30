Європейський суд розпочав розгляд скарг Азарових на ЄС за застосовані санкції

Слухання скарг відбулися у вівторок в Люксембурзі в Блакитній залі Європейського суду, передає власний кореспондент УНІАН.

Азарових представляли австрійські адвокати Габріель Ланскі та Олександр Еггер, Європейський Союз - Жан-Поль Хікс.

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Предствники Азарових стверджують, що рішення застосувати санкції до цих осіб "було більше політичним, аніж юридичним". "Єдиний матеріал, який мала Рада, це лист генерального прокурора, але довіра до нього та відправлених документів знаходиться під питанням", - сказав Ланскі.

В якості ілюстрації "низької якості української влади" адвокат вказав на "чорний список", який не так давно в Україні був ухвалений для іноземних журналістів.

Також Ланскі вважає, що Рада не "застосувала високого рівня юридичні стандарти, які від неї можна очікувати". "Високі юридичні стандарти, які застосовуються до інших справ чи стосовно застосування санкцій для терористів також повинні бути застосовані до українських справ", - наголосив він.

Представник Ради у свою чергу заявив, що "отримані від влади України високого рівня документи - не тільки шматок паперу". "Тому Рада вважала, що, на додаток до інших матеріалів, цього було достатнім для того, щоб включити ці особи у цей список", - сказав Хікс.

Він також відкинув наявність "будь-яких політичних мотивів при ухваленні рішення". Представник ЄС також особливо наголосив, що не поділяє точку зору представників Азарових стосовно того, що "в Україні немає верховенства права".

В інтерв'ю журналістам Ланскі, відповідаючи на запитання УНІАН стосовно перспектив виграти цю справу, сказав: "Я не почав би цю процедуру, як би не був оптимістичний стосовного того, що я виграю. Європейська Рада поклалася на листа з офісу генерального прокурора України, але цей лист не є достатньою основою для дій Європейської Ради. Розслідування, яке проводиться в Україні стосовно колишньго прем'єр-міністра, з моєї точки зору, не відповідає необхідним критеріям Конвенції прав людини та не відповідає українському законодавству".

За його словами, ці аргументи стосуються обох справ - Азарова-старшого та Азарова-молодшого.

Відповідаючи на запитання УНІАН щодо доцільності розгляду скарги Олексія Азарова у ситуації, коли ЄС не продовжив дію застосованих до нього обмежувальних заходів, адвокат сказав: "Цей суд вирішує нашу скаргу стосовно того, що санкцї були незаконні. У справі Олексія вже немає існуючих санкцій, але цей Суд повинен вирішити, чи з самого початку санкції стосовно обох джентельменів були законні чи ні".

Говорячи про терміни ухвалення рішення у скаргах, Ланскі зазначив, що цей Суд - "дуже відповідальна інституція ЄС і вони роблять дуже кропітку роботу". "Вони це будуть робити і у цій справі. Тому це займе певний час", - наголосив він.