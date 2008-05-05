Загинув племінник Валентини Семенюк

У кривавому ДТП на Житомирщині загинув племінник глави фонду Держмайна Валентини Семенюк.

Аварія сталася 3 травня в селі Заріччя Ружинського району Житомирської області. Вночі автомобіль «Черрі-амулет» на великій швидкості врізався в групу молоді, яка поверталася додому. Двоє молодих людей загинули на місці події.

Одним із загиблих виявився племінник голови Фонду держмайна України Валентини Семенюк - 18-річний Дмитро Семенюк.

Після наїзду на пішоходів автомобіль «Черрі» врізався в стіну магазина. Водій і пасажир, які були в авто, також загинули.

Novosti-N