Нічна ДТП: Сhery збив трьох пішоходів і в`їхав у магазин

Сьогодні о 3-й годині ночі у с. Заріччя Ружинського району Житомирської області легковий автомобіль "Сhery" здійснив наїзд на трьох пішоходів, після чого зіткнувся з будівлею магазина.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок ДТП загинуло 4 особи та одна особа постраждала.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Житомирській області.

Всього за добу на території України зареєстровано 133 дорожньо-транспортні пригоди, у яких загинула 21 особа та 173 - травмовано.