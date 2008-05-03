Нічна ДТП: Сhery збив трьох пішоходів і в`їхав у магазин
10:40, 03 травня 2008Суспільство
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Четверо загиблих і один поранений
Сьогодні о 3-й годині ночі у с. Заріччя Ружинського району Житомирської області легковий автомобіль "Сhery" здійснив наїзд на трьох пішоходів, після чого зіткнувся з будівлею магазина.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок ДТП загинуло 4 особи та одна особа постраждала.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Житомирській області.
Всього за добу на території України зареєстровано 133 дорожньо-транспортні пригоди, у яких загинула 21 особа та 173 - травмовано.
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