Перед Єлисейським палацом в очікуванні зустрічі "четвірки" перекрили рух

У Парижі біля Єлисейського палацу міська влада зупинила рух машин і виставила додаткові патрулі поліції. Про це повідомляє "112 Україна".

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"Заходи безпеки посилені, десь в радіусі 100 м від Єлисейського палацу вже перекрито рух, дуже багато поліції на вулицях, регулюють рух, в інший бік відправляють машини, Єлисейський палац готується зустрічати глав держав", - йдеться в повідомленні.

Кореспондент додав, що делегати обговорюватимуть передусім наскільки в даний момент виконані Мінські домовленості: "Згідно з одним із французьких дипломатичних джерел, мова на сьогоднішній день буде йти в першу чергу не про перегляд мінських домовленостей або внесення до них коректив, а про те, щоб подивитися, в якому обсязі на даний момент вони виконуються і що можливо зробити до кінця року... Один з французьких дипломатів також уточнив, що сирійський конфлікт буде мати прямий вплив на сьогоднішні результати переговорів".

Як повідомлялося, сьогодні розпочнуться переговори глав Франції, Німеччини, України та РФ. Петро Порошенко уже відбув до Парижа.