Дніпропетровський міськвиборчком готується фальсифікувати підсумки виборів – нардеп

Народний депутат України, член політради «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» Андрій Денисенко заявив, що Дніпропетровська міська виборча комісія готується фальсифікувати вибори в міськраду і вже доправила до ЦВК документи зі зміненою кількістю виборців і межами округів. Про це народний депутат повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Дніпропетровська міська територіальна виборча комісія відзначилася черговим скандалом і злочином. Внаслідок підробки д... Posted by Андрій Денисенко on Friday, 2 October 2015

«Зробили все тупо та нахабно – наплювавши на рішення самої комісії, яка визначила інші межі округів. 17 вересня члени комісії голосували за одне, а з 22 вересня на сайті ЦВК і самої ТВК висить зовсім інше. Просто кажучи, керівництво комісії відправило у ЦВК та виклало на сайт ТВК документ, за який комісія не голосувала. Вочевидь, це є фальсифікацією виборчих документів, службовою підробкою і зловживанням владою та службовим становищем з боку посадових осіб ТВК», – заявив він.

Член політради «УКРОПу» підкреслює, що ці дії не є випадковими, а є частиною плану з масштабної фальсифікації результатів виборів у Дніпропетровську. Нині за підсумками відповідної заяви до правоохоронних органів Кіровським райвідділом міліції Дніпропетровська розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (службова підробка).

«Як на мене, кваліфікація недостатньо повна і для злочинців занадто м'яка. Але доказів уже понад міру, винні триматимуть відповідь, перекроєні межі округів відновлять, а задумані фальсифікаторами наступні злочини вже не будуть такими легкими і не залишатимуться безкарними», – додав Денисенко.