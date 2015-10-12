У ГПУ спростовують інформацію щодо проведення службової перевірки щодо заступника генпрокурора Каська

Як повідомили УНІАН в Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, окремими електронними засобами масової інформації з посиланням на народного депутата України Сергія Лещенка поширено інформацію про проведення управлінням внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури України службової перевірки стосовно Каська за фактом розмороження в Британії 23 млн доларів екс-міністра екології Миколи Злочевського.

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"Генеральна прокуратура України офіційно інформує, що жодної службової перевірки стосовно заступника генерального прокурора України Каська управлінням внутрішньої безпеки та захисту працівників прокуратури не проводилось та не проводиться", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Генпрокуратурі зазначають, що натомість вказаним управлінням спільно з іншими структурними підрозділами ГПУ проводиться перевірка за зверненням народного депутата України Тетяни Чорновол щодо неправомірних, на її думку, дій Каська, які полягають у повідомленні Високого суду Англії про відсутність кримінального провадження стосовно Злочевського, що дало змогу розморозити та вивести на кіпрський рахунок 27 млн євро, а також блокуванні процесуальних дій з повернення 80,5 млн доларів США, незаконно виведених з України бізнесменом Сергієм Курченком та арештованих у Латвії.

Крім того, управління внутрішньої безпеки та захисту працівників прокуратури спільно з іншими структурними підрозділами Генеральної прокуратури проводить перевірку за зверненням народного депутата України Кривенка щодо правомірності повідомлення Каськом про порушення кримінального провадження стосовно колишнього начальника управління з повернення активів, отриманих злочинним шляхом, Міністерства внутрішніх справ України Олени Тищенко.

"Перевірка за вказаними депутатськими зверненнями проводиться у відповідності з вимогами чинного законодавства України", - зазначили в Генпрокуратурі.