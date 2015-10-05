Генпрокуратура перевірить АП на причетність до злочинів проти правосуддя - депутат

Про це Віталій Купрій повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«На підставі моєї заяви про злочин і депутатського запиту Генеральна прокуратура України проведе розслідування щодо незаконного впливу на суд Президента Петра Порошенка та заступника глави Адміністрації Президента Олексія Філатова з метою ухвалення неправосудних рішень», – написав політик.

ГПУ перевірить Адміністрацію Президента на причетність до злочинів проти правосуддя!На підставі моєї заяви про злочин ... Posted by Віталій Купрій on Monday, 5 October 2015

Депутат нагадав, що відсторонений голова Апеляційного суду Києва Антон Чернушенко у своєму зверненні, поширеному в мережі Інтернет, заявив, що Петро Порошенко та Олексій Філатов змушували його здійснювати злочини та виносити завідомо неправосудні рішення в кількох гучних справах, зокрема, й у справі Гонгадзе – Подольського. За словами Віталія Купрія, такі дії мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 364 та 367 Кримінального кодексу України.

Народний депутат також опублікував відповідь ГПУ на своє звернення, в якій йдеться, що досудове розслідування у цій справі наразі триває та перебуває на контролі керівництва ГПУ.

«Сподіваюсь, що справа відносно злочинів команди Порошенка буде доведена до кінця!» – зазначив Віталій Купрій.