У БЮТ пояснюють, що спільне голосування з ПР - це ще не ”ширка”

У разі спільного голосування Блоку Юлії Тимошенко (БЮТ) і Партії регіонів з деяких питань, зокрема щодо змін до Конституції, не йдеться про створення нової коаліції. Про це заявив народний депутат від БЮТ Володимир Яворівський в ефірі "Ера FM", повідомляє ЛігаБізнесІнформ.

"Я єдине що хочу сказати, щоб ... не подумали про те, що створюється так звана "ширка", або широка коаліція. Можуть бути ситуативні просто голосування. Я на цьому наголошую", - заявив політик.

При цьому він сумнівається, що нинішня коаліція розпадеться, оскільки, за його словами, у фракції "Наша Україна – Народна самооборона" (НУНС) немає більшості, яка могла б проголосувати за вихід з коаліції. "Через це розпаду коаліції найближчим часом я не бачу", - сказав В.Яворівський.

Нагадаємо, раніше прем`єр-міністр Юлія Тимошенко висловила переконання, що після великодніх свят парламент збереться і проголосує в першому читанні зміни до Конституції, які передбачають створення в Україні парламентської республіки.