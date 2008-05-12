У НУ-НС допускають, що Верховна Рада не почне роботу

На цьому тижні Верховна Рада не працюватиме унаслідок поглиблення протистояння між політичними силами через ініціативу БЮТ щодо зміни Конституції. Таку думку висловив народний депутат від блоку "Наша Україна – Народна самооборона" (НУНС) Олександр Омельченко.

Як передає "Ера FM", при цьому політик пояснив, що йдеться про бажання Блоку Юлії Тимошенко розглянути на наступному пленарному тижні проект нової Конституції. О.Омельченко також вважає, що вертикаль президентської влади за весь час української державності продемонструвала свою недієздатність.

Нагадаємо, раніше прем`єр-міністр Юлія Тимошенко висловила переконання, що після великодніх свят парламент збереться і проголосує в першому читанні зміни до Конституції, що передбачають створення в Україні парламентської республіки.

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