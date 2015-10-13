Порошенко підписав указ про патріотичне виховання молоді

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, документ був підписаний президентом під час відвідування Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

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«Стратегія національно-патріотичного виховання є дороговказом для всіх органів державної влади, інститутів громадянського суспільства. Громадянин-патріот держави має виховуватись на прикладах героїчної боротьби українського народу за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави», - наголосив Порошенко.

Президент висловив впевненість, що реалізація основних положень Стратегії сприятиме національному відродженню та захисту демократичного європейського вектору України.

Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки спрямована на виховання патріотизму та утвердження любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до національних надбань українців, наслідування найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України та визначення ефективних механізмів системної взаємодії органів влади та інститутів громадянського суспільства у питаннях національно-патріотичного виховання.

Зокрема, документом доручено Кабінету міністрів розробити у двомісячний строк план дій щодо реалізації вказаної Стратегії.

У Стратегії зазначається, що формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у дітей та молоді повинно здійснюватися на прикладах героїчної боротьби українського народу, зокрема, часів княжої доби, українських козаків, українських Січових стрільців, армій Української народної республіки та Західноукраїнської народної республіки, учасників антибільшовицьких селянських повстань, загонів Карпатської січі, Української повстанської армії, українців-повстанців у сталінських концтаборах, учасників дисидентського руху в Україні, на прикладах мужності та героїзму учасників революційних подій в Україні у 2004, 2013-2014 роках та антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях.