Мілонов хоче зробити із російської молоді "доброделов" і попросив створити патріотичний орден
Депутат законодавчих зборів Санкт-Петербургу Віталій Мілонов звернувся з пропозицією про створення патріотичної організації для дітей до прем'єра Дмитра Медведєва.
Про це пише газета "Известия".
Вступ до організацію з назвою «Доброделы» або «Союз святого Георгія» буде обов'язковою для дітей після дитячого саду.
Члени всеросійської організації повинні будуть займатися громадськими роботами, а також відвідувати патріотичні гуртки та лекції з історії Росії. Символами дитячо-юнацької структури стануть зображення Георгія Побідоносця і георгіївські стрічки.
«Саме молодь, як правило, перебуває в перехресті ідеологічної зброї, стає жертвою західної пропаганди», - підкреслює депутат.
Читайте такожДепутат Мілонов: У Росії немає геїв
На його думку, в лавах «Доброделов» повинні виявитися абсолютно всі діти Росії поза залежності від соціального положення.
«Аморальна, нехай і якісна, освіта не гарантує виховання людини як патріота і особистості», - говорить Мілонов і додає, що участь держави у духовному і моральному формуванні людини має бути відчутна.
Мілонов також нагадав, що радянські піонерська та комсомольські організації - не перші в країні дитячі співтовариства, ще до революції у Росії був скаутський рух.
Як повідомляв УНІАН, раніше його колега депутат Держдуми Олена Мізуліна запропонувала прокуратурі РФ перевірити шкільні зошити.