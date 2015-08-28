Мілонов хоче зробити із російської молоді "доброделов" і попросив створити патріотичний орден

Про це пише газета "Известия".

Вступ до організацію з назвою «Доброделы» або «Союз святого Георгія» буде обов'язковою для дітей після дитячого саду.

Члени всеросійської організації повинні будуть займатися громадськими роботами, а також відвідувати патріотичні гуртки та лекції з історії Росії. Символами дитячо-юнацької структури стануть зображення Георгія Побідоносця і георгіївські стрічки.

«Саме молодь, як правило, перебуває в перехресті ідеологічної зброї, стає жертвою західної пропаганди», - підкреслює депутат.

Читайте такожДепутат Мілонов: У Росії немає геїв

На його думку, в лавах «Доброделов» повинні виявитися абсолютно всі діти Росії поза залежності від соціального положення.

«Аморальна, нехай і якісна, освіта не гарантує виховання людини як патріота і особистості», - говорить Мілонов і додає, що участь держави у духовному і моральному формуванні людини має бути відчутна.

Мілонов також нагадав, що радянські піонерська та комсомольські організації - не перші в країні дитячі співтовариства, ще до революції у Росії був скаутський рух.

Як повідомляв УНІАН, раніше його колега депутат Держдуми Олена Мізуліна запропонувала прокуратурі РФ перевірити шкільні зошити.