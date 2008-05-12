Депутат виплеснув склянку води в обличчя меру Херсона

Сьогодні в Херсоні під час проведення сесії міської ради мало не побилися мер міста Владимир САЛЬДО і депутат держради Сергій КИРИЧЕНКО, який очолює блок свого імені.

Як передає кореспондент УНІАН, під час уранішньої частини сесії С.КИРИЧЕНКО зажадав від мера негайно підписати рішення попередньої сесії про відставку міськвиконкому у повному складі разом із заступниками В.САЛЬДО (окрім одного, нещодавно призначеного) і намагався блокувати роботу сесії з використанням мегафону.

В.САЛЬДО відмовився виконувати ці вимоги депутата.

Після цього представники фракції Партії регіонів (В.САЛЬДО також є членом Партії регіонів) запропонували міськраді проголосувати за «нульовий» варіант – відправити у відставку і мера, і міськвиконком, і саму міськраду.

Після суперечки на підвищених тонах між В.САЛЬДО і С.КИРИЧЕНКОМ останній схопив стакан із водою зі столу президії і плеснув її у мера. В.САЛЬДО, який перебував у сесійному залі, запропонував кривднику спуститися з президії до залу і по-джентльменськи з`ясувати стосунки (у минулому В.САЛЬДО займався боксом – УНІАН). Проте все завершилося усним з`ясуванням стосунків.

Після інциденту в роботі сесії було оголошено перерву.

За інформацією, що є, під час перерви В.САЛЬДО написав заяву до міліції про притягнення С.КИРИЧЕНКА до відповідальності за хуліганські дії.