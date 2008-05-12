Ющенко повертається до Києва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив офіційний візит до Литви і повертається до Києва, передає кореспондент УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, під час візиту відбулася зустріч президентів України та Литви у вузькому колі, засідання Ради президентів України та Литовської Республіки, а також переговори Президента України з прем`єр-міністром та головою Сейму Литви.

Також в рамках візиту В.ЮЩЕНКА було підписано Меморандум між урядами України та Литви про співробітництво в енергетичній сфері, угоду про довгострокову співпрацю у торговельно-економічній, науково-технічній та культурній сферах між Київською обласною державною адміністрації та адміністрацією Вільнюського повіту.

Окрім того, підписано угоду між Міністерством транспорту та комунікацій Литовської Республіки, Міністерством транспорту та комунікацій Республіки Білорусь і Міністерством транспорту та зв’язку України про розвиток перевезень вантажів у напрямку Балтійське море – Чорне море.

Глава Української держави відвідав музей жертв геноциду і відкрив експозицію про Голодомор в Україні 1932-33 рр. та взяв участь у церемонії покладання вінка до Меморіалу полеглим у боротьбі за незалежність Литви.