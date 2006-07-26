4 спостерігачі ООН загинули в Лівані

Як повідомляє АР з штаб-квартири міжнародного співтовариства в Нью-Йорку, постійний представник США при ООН Джон Болтон підтвердив загибель чотирьох спостерігачів ООН в Лівані.

За уточненою інформацією, четверо індійських військовослужбовців миротворчих сил ООН (ЮНІФІЛ) загинули у вівторок на півдні Лівану при ізраїльському повітряному нальоті, передає РІА "Новости".

Військовослужбовці загинули в результаті ізраїльського авіанальоту на будівлю спостережного центру ООН у південноліванському селі Хіям у східному секторі прикордонних ліванських територій.

Відправлена на місце події рятувальна команда ООН довгий час не могла почати розбирати завали двоповерхового будинку щоб витягти загиблих, оскільки ізраїльська авіація постійно бомбила цей район.

За матеріалами РІА "Новости"