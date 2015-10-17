Німеччина надає Україні підтримку у багатьох напрямках, зокрема щодо внутрішніх переселенців - Меркель

Про це вона заявила у спеціальному інтерв’ю напередодні Українсько-німецького інвестиційного форуму, який відбудеться 23 жовтня в Берліні.

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«Ця економічна конференція являє собою скоріш підтримку з боку приватного бізнесу, однак ми у свою чергу теж надали кредитні гарантії на суму 500 млн євро, що дозволяє Україні здійснювати оновлення, наприклад, у сфері забезпечення електричним струмом в інших стратегічних сферах. Ми надали значну кількість додаткових ресурсів задля підтримки процесів трансформації – у тому числі в сфері міського самоврядування чи урядової роботи як такої. Ми реалізовуємо проекти з допомоги, у гуманітарній сфері, коли йдеться про забезпечення біженців в Україні, тобто внутрішніх переселенців, вимушених залишити власні домівки, це насамперед мешканці Донецької і Луганської областей», - зазначила вона.

За її словами, «відтак Німеччина фактично на всіх рівнях – починаючи від надання допомоги для розвитку через кредити, через адміністративну допомогу, а також економічну співпрацю – завжди допомагає».