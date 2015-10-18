Демократичні сили Маріуполя у вівторок пікетуватимуть ЦВК через ситуацію з виборами в місті

Таке рішення прийнято за підсумками масового політичного мітингу демократичних сил Маріуполя проти реваншу «регіоналів» 18 жовтня на площі Свободи в Маріуполі.

«Ми боїмося, що через ситуацію в міській ТВК вибори в Маріуполі навряд чи будуть чесними. Бюлетені друкуватимуть в «ахметівській» друкарні «Приазовского рабочего». Ми думаємо, що їх надрукують більше, ніж потрібно, щоб фальсифікувати вибори», – заявив кандидат у мери Маріуполя від УКРОПу Роман Соколов.

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Учасники мітингу впевнені, що «ЦВК продала Маріуполь», а провину за «злив» міста колишнім «регіоналам» покладають на Президента України Петра Порошенка. «Усіх членів міської виборчої комісії від демократичних сил виключили, а новий член міського виборчкому від «Солідарності» підтримав ідею друку бюлетенів саме в «Приазовском рабочем», – заявляють організатори мітингу.

На мітингу було ухвалено рішення провести набір спостерігачів на вибори, оприлюднювати всі протоколи з усіх виборчих дільниць – щоб зменшити ризик фальсифікації результатів виборів.

Також демократичні сили у зв'язку з ситуацією, що склалася, запропонували перенести місцеві вибори в Маріуполі. Крім того, в понеділок з Маріуполя до Києва відправляться автобуси з активістами, які мають намір пікетувати Центральну виборчу комісію.

Нагадаємо, 9 жовтня ЦВК при розгляді постанови Маріупольської міської виборчої комісії про зміну керівного складу чотирьох районних комісій у Іллічівському, Приморському, Жовтневому та Орджонікідзевському районах і призначення пережеребкування, постановила, що рішення про зміну керівництва районних комісій міська комісія Маріуполя ухвалила «за відсутності передбачених законодавством про місцеві вибори підстав і розпустила міську комісію. У свою чергу, в Маріупольському УКРОПі впевнені, що вагомих причин для розпуску міської комісії не було.