У Маріуполі незаконно розпустили ТВК та знищили бази даних виборчкому, – УКРОП Донеччини

Донецький УКРОП вважає, що за цим стоять представники колишніх «регіоналів» та вимагає покарати винних.

Так, 9 жовтня ЦВК при розгляді постанови Маріупольської міської виборчої комісії від 8 жовтня 2015 року про зміну керівного складу чотирьох районних комісій в місті Маріуполь – Іллічівської, Приморської, Жовтневої та Орджонікідзевської та призначення пережеребкування, вирішила, що рішення про зміну керівництва районних комісій міська комісія Маріуполя ухвалила «за відсутності передбачених законодавством про місцеві вибори підстав» і розпустила міську комісію.

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У Маріупольському УКРОПі впевнені, що вагомих причин для розпуску міської комісії не було. За словами заступника голови Маріупольського УКРОПу Романа Соколова, причиною зміни керівного складу 4 районних комісій були численні скарги від опозиційних сил на те, що комісії були сформовані не згідно з жеребкуванням, а згідно з досвідом роботи на виборах, тому більшість в них отримали представники провладних партій.

При повторному жеребкуванні новий склад районних комісій не мав можливості провести роботу зі створення дільничних комісій, оскільки електронні бази даних членів комісій, які були складені з 12 вересня до 9 жовтня, були знищені.

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Тому члени районних комісій вручну, наново створювали бази і знову вносили дані про членів дільничних комісій. Також в дільничних комісіях працювали правоохоронці. За новим жеребкуванням, яке провели 9 жовтня, партія «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» буде представлена в комісіях відповідно до квоти.

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«У зв'язку з ситуацією, що склалася, Маріупольським міським осередком УКРОПу в усі райвідділи міліції Маріуполя подані заяви про протиправні дії місцевих представників колишньої «регіональної» влади, основним завданням яких є протиправне знищення електронних реєстрів виборців. Усіма правовими методами будемо домагатися притягнення до відповідальності осіб, які приймали рішення про незаконний розпуск міського тервиборчкому», – заявив керівник Донецького обласної організації «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Роман Світан.