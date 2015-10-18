Коаліційна угода за рік виконана лише на третину - Порошенко

Про це він заявив в інтерв’ю українським телеканалам у неділю ввечері.

“Дуже раджу проаналізувати виконання коаліційної угоди. Вже наближається рік і за підсумками року ми маємо зробити максимум того, щоб виконати все, що там записано. Бо за моїм аналізом, рівень, на жаль, досягає лише 30%. Це не задовольняє мене”, - сказав глава держави.

Читайте такожВід початку року депутати "провалили" дві третини Коаліційної угоди (інфографіка)

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада 2014 року представники Блоку Петра Порошенка, Народного фронту, "Самопомочі", Радикальної партії Ляшка та "Батьківщини" парафували коаліційну угоду. Документ передбачає, зокрема, скасування депутатської недоторканності, скасування рішення про позаблоковий статус України, проведення судової та бюджетної реформ і децентралізацію влади.