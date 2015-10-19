Порошенко призначив послів України в Португалії, Омані та у Союзі Коморських Островів

Тексти відповідних указів оприлюднено на сайті глави держави.

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Так, Інну Огнівець призначено надзвичайним і повноважним послом України в Португальській Республіці.

Надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Саудівська Аравія Вадима Вахрушева призначено послом України в Султанаті Оман за сумісництвом.

Крім того, посол в Республіці Кенія Євгеній Цимбалюк став послом України у Союзі Коморських Островів за сумісництвом.

Також Цимбалюка призначено постійним представником України при Програмі Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП) та Постійним представником України при Програмі Організації Об'єднаних Націй з населених пунктів (Хабітат) за сумісництвом.