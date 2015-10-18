Обрання України непостійним членом РБ ООН підтверджує глобальну світову ізоляцію Росії - Порошенко

Про це він заявив в інтерв’ю українським телеканалам у неділю ввечері.

«Це підтверджує глобальну світову ізоляцію Росії. Росія намагалася сформувати кількість країн, які б не голосували за нас... В березні 2014 року, коли почалася анексія Криму і ми та наші партнери поставили на Генасамблеї резолюцію, яка засуджує дій Росії щодо України - рівно сто країн, цього достатньо, бо це більшість країн ООН проголосували за рішуче засудження дій Росії. І тоді це теж вважалося перемогою, бо ніхто не хоче просто так виступати проти Росії... На сьогодні, не зважаючи на активну роботу представників РФ, Україна отримала 177 голосів, залишивши Росію вже в глобальній міжнародній ізоляції», - сказав глава держави.

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Президент також наголосив на важливому моменті — вперше за всю історію в Радбезі сидітимуть агресор та об'єкт агресора.

Він переконаний, що Україна сьогодні має унікальні нові можливості.

“Наступного року відбудуться вибори генерального секретаря ООН. Рекомендації кандидатур дає Рада безпеки ООН. Україна серед інших 15 членів отримає свою можливість підвищеного впливу на міжнародну політику”, - сказав президент.

Крім того, як нагадав Порошенко, Україна разом із партнерами висунула рекомендації щодо реформування РБ ООН.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня Україну обрали непостійним членом Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй на 2016-2017 рр., “за” проголосувало 177 країн.

Також до непостійних членів Ради безпеки ООН обрали Єгипет, Сенегал, Уругвай та Японію. Вони разом з Україною замінять Йорданію, Нігерію, Литву, Чад і Чилі.

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Довідка УНІАН. До Ради Безпеки входять 15 країн. Постійними членами організації є лише п'ять із них, які відіграли ключову роль у створенні ООН: Велика Британія, Китай, Росія (як правонаступниця СРСР), США та Франція. Вони також мають право вето під час голосування.

Решта десять місць щорічно оновлюються наполовину. Вибори непостійних членів відбуваються щоосені на Генеральній асамблеї ООН. Країна має заручитися підтримкою двох третин держав-членів ООН зі 193-х, спочатку пройшовши процедуру затвердження у своїх регіональних групах: азійсько-тихоокеанській, африканській, східноєвропейській, латиноамериканській і групі західноєвропейських та інших держав.

Востаннє Україна була непостійним членом Радбезу близько 15 років тому.

На сьогодні членами ООН є 193 країни.